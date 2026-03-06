Editoriale di Conte intervista a D’Alema Ecco la Rinascita di Bettini

Goffredo Bettini, dirigente del Partito Democratico, ha annunciato su Facebook il lancio della nuova rivista Rinascita, di cui è direttore. L’annuncio è stato accompagnato da un messaggio in cui esprime orgoglio e soddisfazione per la pubblicazione, sottolineando che la rivista è ora disponibile online. La presentazione è stata accompagnata da un editoriale di Conte e da un’intervista a D’Alema.

"È con orgoglio e tanta soddisfazione che posso annunciare che da questa mattina è online la nuova rivista Rinascita, da me diretta", scrive su Facebook Goffredo Bettini, dirigente nazionale del Pd e direttore della rinata rivista. L'apertura "è affidata a un fondo del direttore del Comitato scientifico, Andrea Orlando, 'Contro la guerra, per una nuova coesistenza pacifica', – spiega – poi un mio articolo su 'Un'alleanza piu' larga per l'Italia', un approfondimento del presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, sul disordine globale e un'intervista a Massimo D'Alema per capire la Cina e il suo rapporto con l'Occidente". A ciò si aggiungono "anche tanti altri articoli e testimonianze, per arricchire il primo numero online della rivista che ha come obiettivo. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Alla presentazione di ‘Rinascita’ va in scena il campo progressista secondo Bettini (e D’Alema). “Il leader? Lo troveremo con le primarie”Il più fotografato di tutti è Massimo D’Alema che arriva poco prima dell’inizio e si siede a fianco di Goffredo Bettini.

Bettini, tra Schlein e Conte, lancia Rinascita (e le primarie)L’evento di celebrazione e sottoscrizione per la rinata rivista, D’Alema sul palco, i complimenti della segretaria dem e quel centrosinistra che "si...

