Non ci arrendiamo | il 25 aprile in strada cinquemila al corteo antagonista di Bologna | FOTO e VIDEO

"Palestina libera", "siamo tutti antifascisti" e “Tout le monde déteste la police”. I cori si sovrappongono e si rincorrono mentre il corteo avanza sul ponte Stalingrado. Una volta entrati nei viali una signora anziana applaude dal balcone. Un ragazzo con la kefiah urla nel megafono. Davanti.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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