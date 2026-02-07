Milano cinquemila al corteo antagonista | No ai Giochi e all' Ice Incognita Rete nera

Oltre cinquemila persone sono scese in strada a Milano per il corteo antagonista contro i Giochi invernali e l’Ice. La manifestazione, organizzata da centri sociali, proPal e sindacati di base, si è mosso dal quartiere Corvetto, passando vicino al Villaggio Olimpico. La polizia ha tenuto sotto controllo la situazione, mentre tra i manifestanti si sono sentiti cori e slogan contro le Olimpiadi e le decisioni che, secondo loro, penalizzano i cittadini. L’incognita della “Rete nera” resta, ma al momento non ci

La testa del corteo ha svoltato in via Brembo, lungo il perimetro del maxi cantiere dello Scalo Romana. Qui alcuni attivisti hanno acceso fumogeni e fatto esplodere fuochi d'artificio. Al momento la situazione della manifestazione è tranquilla e non si registrano problemi di ordine pubblico (foto LaPresse). Sono oltre 5 mila i manifestanti partiti in corteo da piazza Medaglie d'oro. La testa della manifestazione ha raggiunto piazzale Lodi. Dietro allo striscione «riprendiamoci le città, liberiamo le montagne», firmato dal «Comitato insostenibili olimpiadi», rete delle realtà contrarie ai Giochi invernali, il corteo di protesta contro l'edizione di Milano-Cortina 2026 è appena partito da piazza Medaglie d'Oro.

