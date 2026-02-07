Centinaia di persone hanno sfilato oggi a Milano in un corteo antagonista che si è concluso al Corvetto. Tra fumogeni, petardi e fuochi d’artificio, i manifestanti hanno attraversato diverse zone della città, passando vicino al Villaggio Olimpico. Nel frattempo, Trump si è detto sorpreso per i fischi ricevuti a Vance, mentre centri sociali, proPal e sindacati di base hanno partecipato alla protesta, senza nascondere la loro presenza sotto il cielo grigio milanese.

Nel corteo sono presenti alcuni attivisti specializzati nel primo soccorso, per assistere gli altri manifestanti in caso di incidenti. Sull'impalcatura di un palazzo privato di via Benaco i militanti del centro sociale cantiere hanno esposto lo striscione: «Ice out of Milan». Una delle tante iniziative di protesta contro la polizia anti immigrazione voluta da Donald Trump e la cui presenza a Milano di alcuni funzionari ha creato molte polemiche nei giorni che hanno preceduto l’avvio delle Olimpiadi. Due striscioni con la scritta «Binary is for the train. Go trans athletes», per protestare contro l'esclusione di atleti transgender dalle competizioni olimpiche, è stato esposto a Milano da alcuni manifestanti con il volto coperto da passamontagna color fucsia. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Milano, cinquemila al corteo antagonista: fumogeni, petardi e fuochi d'artificio. Trump: «Sorpreso per i fischi a Vance»

Oltre cinquemila persone sono scese in strada a Milano per il corteo antagonista contro i Giochi invernali e l’Ice.

Il Comune di Forlimpopoli ha emesso un’ordinanza che vieta l’uso di botti, petardi e fuochi d’artificio dal 31 dicembre al 7 gennaio, per garantire la sicurezza e il rispetto delle normative durante i festeggiamenti di Capodanno e nei giorni successivi.

