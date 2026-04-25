Durante una cerimonia ufficiale, un rappresentante ha sottolineato che celebrare la Liberazione non è sufficiente, invitando invece a comportarsi in modo degno. Ha aggiunto che è necessario evitare ogni forma di indifferenza, sottolineando l'importanza di un impegno concreto nel ricordo di quegli eventi. La dichiarazione è stata pronunciata di fronte a un pubblico presente in occasione delle ricorrenze legate a quel periodo storico.

“Non basta celebrare la Liberazione. Dobbiamo esserne degni”, e quindi “rifiutare ogni forma di indifferenza. Significa contrastare l’odio, il razzismo, l’antisemitismo, ogni tentativo di negare la dignità dell’altro. Significa difendere il pluralismo, il dialogo, il rispetto reciproco”.Lo ha.🔗 Leggi su Triesteprima.it

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