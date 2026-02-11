playoff meritati dobbiamo esserne fieri

Trento ha vinto contro Ulm in Eurocup, un risultato che dimostra tutta la determinazione della squadra. I giocatori hanno dato il massimo sul campo e sono riusciti a portare a casa una vittoria importante. La squadra si sente sicura e pronta a continuare su questa strada.

Trento ha collezionato una vittoria significativa contro Ulm in Eurocup, confermando solidità e spirito competitivo nel corso di una sfida particolarmente impegnativa. La gara è stata affrontata subito dopo un appuntamento di campionato, con una squadra che ruotava costantemente i giocatori e portava energia per tutti i quaranta minuti. La prestazione è stata caratterizzata da una crescita continua, dalla capacità di restare compatti e di non cedere di fronte alle difficoltà, elementi che hanno permesso di chiudere l’incontro con una valutazione positiva sull’andamento complessivo della stagione. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

