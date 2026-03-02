Iran il bombardamento di Minab e il caso dello zaino AI | perché l’immagine dell’Ambasciata iraniana è un falso

In Iran, si sono verificati recenti eventi come il bombardamento di una scuola a Minab, che ha attirato l’attenzione dei media e delle autorità. Parallelamente, circolano immagini e notizie riguardanti l’Ambasciata iraniana, alcune delle quali sono state smentite come false o manipolate. Questi episodi evidenziano come informazioni errate possano diffondersi in modo rapido e influenzare l’immagine pubblica.

Il bombardamento della scuola di Minab, in Iran, è diventato il terreno per la diffusione di false notizie. Da un lato, l’intelligenza artificiale di X, Grok, ha negato l’evento derubricandolo a “vecchio video di Kabul”. Dall’altro, l’Ambasciata iraniana in Austria ha denunciato la tragedia utilizzando un’immagine sintetica di uno zaino. Come ben sappiamo, l’uso dell’Intelligenza Artificiale nella comunicazione ufficiale rischia di alimentare il negazionismo. Il 28 febbraio 2026, intorno alle ore 21, l’Ambasciata della Repubblica Islamica dell’Iran in Austria ha pubblicato un post su X per denunciare il bombardamento della scuola di Minab. Il testo punta il dito contro il silenzio della comunità europea, definendolo “complicità” e “morte dell’anima collettiva”. 🔗 Leggi su Open.online

