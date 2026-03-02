Iran il bombardamento di Minab e il caso dello zaino AI | perché l’immagine dell’Ambasciata iraniana è un falso

In Iran, si sono verificati recenti eventi come il bombardamento di una scuola a Minab, che ha attirato l’attenzione dei media e delle autorità. Parallelamente, circolano immagini e notizie riguardanti l’Ambasciata iraniana, alcune delle quali sono state smentite come false o manipolate. Questi episodi evidenziano come informazioni errate possano diffondersi in modo rapido e influenzare l’immagine pubblica.

Il bombardamento della scuola di Minab, in Iran, è diventato il terreno per la diffusione di false notizie. Da un lato, l’intelligenza artificiale di X, Grok, ha negato l’evento derubricandolo a “vecchio video di Kabul”. Dall’altro, l’Ambasciata iraniana in Austria ha denunciato la tragedia utilizzando un’immagine sintetica di uno zaino. Come ben sappiamo, l’uso dell’Intelligenza Artificiale nella comunicazione ufficiale rischia di alimentare il negazionismo. Il 28 febbraio 2026, intorno alle ore 21, l’Ambasciata della Repubblica Islamica dell’Iran in Austria ha pubblicato un post su X per denunciare il bombardamento della scuola di Minab. Il testo punta il dito contro il silenzio della comunità europea, definendolo “complicità” e “morte dell’anima collettiva”. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: Proteste per l’Iran a Londra, manifestante si arrampica sui muri dell’ambasciata iraniana e sostituisce la bandiera – Video

Leggi anche: Olimpiadi, dopo l’Ice scoppia il caso Pasdaran: a sollevarlo (involontariamente) un autogol del meloniano Balboni. Ma l’ambasciata iraniana smentisce

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Iran.

Temi più discussi: Attacco di Usa e Israele all’Iran: 7 grafici per capire come siamo arrivati fin qui - ISPI; Almeno 200 morti nell'attacco all'Iran. Convocato il Consiglio di sicurezza; Attacco Usa-Israele a Iran. Sabahi: Porterà morti, feriti e distruzione. Situazione non sfugga di mano; Primo attacco all’Iran alle 9.27, poi parte il fuoco incrociato.

Iran, il bombardamento di Minab e il caso dello zaino AI: perché l’immagine dell’Ambasciata iraniana è un falsoMentre Grok nega il bombardamento della scuola di Minab, l'ambasciata iraniana in Austria pubblica foto sintetiche. Abbiamo analizzato lo zaino rosa con SynthID: ecco i risultati. open.online

Le conseguenze dei bombardamenti su Teheran e GerusalemmeNella capitale iraniana è stato colpito un ospedale, mentre un missile iraniano è caduto alla periferia della città israeliana ... ilpost.it

Tre militari statunitensi sono stati uccisi in azione e cinque sono rimasti gravemente feriti nell'ambito dell'operazione contro l'Iran. Lo ha reso noto il Centcom su 'X' aggiungendo che diversi altri militari americani hanno riportato lievi ferite da schegge e comm - facebook.com facebook

ATTACCO ALL'IRAN | L'Europa avverte Teheran che gli attacchi agli alleati del Golfo sono "inaccettabili". Si muove la Nato e Parigi invia la portaerei De Gaulle nel Mediterraneo Est #ANSA x.com