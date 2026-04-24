Ogni 25 aprile si celebra la Liberazione, ma dietro questa ricorrenza ci sono storie di partigiani con zaini in spalla, cani che hanno aiutato i combattenti e cugine divise dalla guerra. Sono racconti che tramandano esperienze vissute e testimonianze di quegli anni, attraverso lettere, diari e ricordi di chi ha vissuto quei momenti. Leggere queste storie permette di capire meglio un periodo cruciale della storia italiana.

Ogni 25 Aprile chi ha il compito di educare dei bambini ma anche gli adulti che si ritengono “allievi” per tutta la vita si chiedono: cosa leggere per capire la festa della Liberazione? Quali libri avere a scuola, in casa per spiegare ad un bambino o ad un ragazzo la Resistenza? E come approfondire, ancora una volta, questo tema per chi già l’ha studiato, lo conosce? Fortunatamente a venirci in soccorso ogni anno sono gli scrittori e le case editrici che non hanno mai smesso di pubblicare nuove storie, ricerche, documenti che ci sono utili a prendere in mano un pezzo significativo della Storia del nostro Paese. Ne abbiamo scelti alcuni per voi a partire da quelli per bambini fino all’età adulta.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Storie di zaini partigiani, cani ribelli e cugine divise dalla guerra: cosa leggere per conoscere il 25 aprile e la Liberazione

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