No risarcimento per il clan | Cassazione nega i danni al complice

La Corte di Cassazione ha stabilito che Nicola Cantiello non ha diritto al risarcimento dei danni per la detenzione collegata al clan Di Puorto. La decisione riguarda la richiesta di risarcimento avanzata dal complice, che aveva subito un arresto legato all’attività criminale del gruppo. La sentenza definitiva conferma il rigetto della richiesta da parte della Suprema Corte.

? Cosa sapere La Cassazione nega il risarcimento a Nicola Cantiello per la detenzione legata al clan Di Puorto.. Il provvedimento conferma la legittimità dei domiciliari legati alla strage della Lanterna Azzurra di Corinaldo.. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso presentato da Nicola Cantiello, 38enne residente a San Cipriano d’Averso, che chiedeva un risarcimento per la detenzione subita dopo essere stato colpito da misure cautelari legate al clan dei Di Puorto. Il provvedimento della quarta sezione, presieduta da Salvatore Dovere, chiude una vicenda iniziata anni fa e che affonda le radici in dinamiche criminali tra la provincia di Caserta e l’Emilia-Romagna.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - No risarcimento per il clan: Cassazione nega i danni al complice Notizie correlate Buoni postali scaduti dopo anni. La Cassazione nega il risarcimento: ecco perchéUna lunga battaglia per riscuotere i buoni fruttiferi del 2001, persa venticinque anni dopo con una sentenza della Cassazione che ha negato il... Assolto ma senza risarcimento: la Cassazione nega l’indennizzo per l’ingiusta detenzioneAssolto con formula piena, ma senza alcun risarcimento per i mesi trascorsi in carcere. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Il deposito delle principali sentenze del giorno; Nascita indesiderata, niente risarcimento senza prova della scelta abortiva; Protesi difettosa e danni psicologici: quando si ha diritto al risarcimento?; Assolto ma senza risarcimento: no al Ricorso per errore di fatto. Niente risarcimento per l'amico di Di Puorto Jr: ha procurato una pistola per il figlio del boss dei CasalesiLa Cassazione nega l'indennizzo per l'ingiusta detenzione a Nicola Cantiello legato al parente del capozona del clan a Modena ... casertanews.it Assolto ma senza risarcimento: la Cassazione nega l’indennizzo per l’ingiusta detenzioneAssolto con formula piena, ma senza alcun risarcimento per i mesi trascorsi in carcere. È questa la decisione definitiva arrivata dalla Corte di Cassazione, che ha rigettato il ricorso presentato da ... casertanews.it “Pista nera Nessuna nuova indagine disposta dalla Cassazione”: parla De Luca che smonta il teorema Scarpinato e i 5S x.com Caso Cuzzocrea, Cassazione conferma: ex rettore fuori dagli atenei d’Italia E oggi si sceglie il nuovo rettore di Porto. Tra i candidati anche l'ex magnifico di UniMe... - facebook.com facebook