Buoni postali scaduti dopo anni La Cassazione nega il risarcimento | ecco perché

Due persone di Presicce avevano tentato di riscuotere i buoni fruttiferi del 2001, dopo averli detenuti per molti anni. Dopo un lungo percorso legale, la Cassazione ha stabilito che non spetta il risarcimento ai titolari dei buoni scaduti. La decisione è stata comunicata con una sentenza definitiva, ponendo fine alla vicenda giudiziaria iniziata oltre venticinque anni prima.

Una lunga battaglia per riscuotere i buoni fruttiferi del 2001, persa venticinque anni dopo con una sentenza della Cassazione che ha negato il risarcimento ai titolari, due persone di Presicce - Acquarica, fissando un principio che potrebbe avere effetti su numerosi contenziosi. La prima sezione civile ha accolto il ricorso di Poste Italiane e ha annullato la decisione del Tribunale di Lecce che, pur riconoscendo l’intervenuta prescrizione del diritto al rimborso, aveva condannato la società a risarcire i sottoscrittori per non aver provato la consegna del Foglio Informativo Analitico al momento dell’acquisto. La vicenda riguarda quattro buoni fruttiferi serie AA1 sottoscritti nel febbraio 2001. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

