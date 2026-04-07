Luca Marinelli, attore noto per le sue interpretazioni intense, ha recentemente rivelato di aver provato disagio nel interpretare il ruolo del Duce nella serie televisiva

Eravamo rimasti a Luca Marinelli, attore che adoriamo, il quale dopo l'uscita della serie tv M. Il figlio del secolo confessò che si era sentito a disagio a impersonare il Duce. E del resto anche Filippo Timi - uno dei nostri preferiti -, che ne vestì l'orbace nel film di Marco Bellocchio, recentemente si è preoccupato di far sapere che "Interpretai Mussolini, ma la mia natura è un'altra". Poi c'è stato Fabrizio Gifuni, un gigante del nostro cinema, che prima in Portobello è stato Enzo Tortora massacrato dai giudici, ma dopo, sulla soglia del referendum sulla Giustizia, si è sentito in dovere di specificare che "Però io voto No". Poi l'altro... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Ciak, si gira (e si rigira)

"Ciak si gira! ...Cinemà" all'OFF/OFF TheatreGaleotti furono Paolo Limiti, Stelvio Cipriani, Maurizio De Angelis, Joan Luis Bacalov, Fabio Frizzi e tanti altri autori che hanno firmato le pagine...

Ciak si gira! …Cinema: un viaggio tra note e pellicoleCiak si gira! …Cinema: un’esperienza multidisciplinare tra note iconiche e scenografie multimediali attende il pubblico romano per celebrare la...

La posta di yoyo ciak si gira e rigira full episode

Temi più discussi: Ciak, si gira: torna la magia del grande schermo; Una settimana da Calha: Mondiale e super gol. Ora lo scudetto e poi... il mercato; Assassin's Creed, Netflix sceglie la Tuscia per le riprese della serie: ecco cast e attori; Tommy Monte, la voce della positività che emoziona e ispira -.

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FIANO ROMANO – Ciak si gira, Centro blindato: arriva Raoul Bova?Fiano Romano ancora una volta location cinematografica. Giovedì 9 aprile in città arriva la troupe della Fabula Pictures Srl, la società di produzione che in queste settimane sta girando per Rai Fic ... tiburno.tv

7 aprile 2026 Buon martedì dal vostro Ciak #balzooscordia #randagidiscordia - facebook.com facebook

Ciak per il Pianeta: a Taranto i cortometraggi dei giovani riscrivono il futuro dell'ambiente Aperto il bando di selezione per il #TarantoFilmLab che avrà luogo dal 18 al 22 maggio 2026 presso il Dipartimento Jonico di @unibait Qui tutte le info cnr.it/it/new x.com