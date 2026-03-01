Iran dopo Khamenei | i guardiani della rivoluzione al potere dal regime teocratico al comando politico-militare

Dopo la morte di Khamenei, i Guardiani della Rivoluzione hanno preso il controllo in Iran, passando da un regime teocratico a un ruolo di comando politico e militare. Durante le recenti rivolte, i manifestanti hanno gridato “Morte al dittatore” mentre le autorità hanno risposto con repressioni dure e violente. La situazione nel paese rimane tesa e complessa.

Roma – "Morte al dittatore" gridavano i manifestanti durante le ultime rivolte in Iran, brutalmente represse. Ora è possibile che sia morto, ma la realtà è che non basta abbattere la guida per rovesciare il regime iraniano. Con la caduta dell'ayatollah Ali Khamenei, la Repubblica islamica potrebbe ritrovarsi profondamente indebolita, fiaccata dagli attacchi dell'estate scorsa, dalla crisi economica, dalle proteste di piazza e senza guida. Ma per la sua stessa struttura il regime ha più centri di potere ed è in grado di resistere: è lo stesso Khamenei ad aver preparato la sua successione. Il sistema iraniano del resto prevede un potere stratificato e radicato che rende particolarmente complicato rovesciarlo.