Nissoria paralizzata | crisi di giunta e scontro sul quorum in aula

A Nissoria si è verificata una crisi politica dopo che alcune dimissioni hanno ridotto drasticamente i membri del Consiglio comunale. La situazione ha portato a uno scontro tra la presidenza e la segreteria generale, causando l’impasse nell’attività amministrativa. La discussione si concentra ora sulla validità delle sedute e sul quorum necessario per approvare le decisioni. La paralisi amministrativa coinvolge direttamente l’operato dell’ente locale.

Il Comune di Nissoria è attualmente teatro di un violento scontro istituzionale tra la presidenza del Consiglio e la segreteria generale, a seguito di una serie di dimissioni che hanno dimezzato i componenti dell’aula. La controversia, esplosa dopo l’uscita di scena della consigliera e assessora Grazia Maria Altavilla il 30 marzo scorso, ha portato Armando Glorioso a inviare una memoria urgente all’Assessorato regionale delle Autonomie Locali e alla Prefettura di Enna per contestare la presunta decadenza dell’organo elettivo. Il domino delle dimissioni e lo stallo amministrativo. La crisi politica che sta colpendo l’amministrazione locale ha...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Nissoria paralizzata: crisi di giunta e scontro sul quorum in aula Scontro in stazione: crisi in Giunta, FdI chiede fuori Italia VivaUn acceso scontro verbale avvenuto martedì presso la stazione centrale tra il deputato Davide Faraone e l’assessore regionale alle Infrastrutture... Treviglio, scontro in Aula sul capannone per il Ramadan: bocciato l’emendamento PdDiscussa la mozione della Lega per verifiche su un immobile destinato alle celebrazioni.