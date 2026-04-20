L’Inter potrebbe conquistare il suo ventunesimo scudetto anche senza scendere in campo, grazie ai risultati di altre squadre che si sono già verificati o che potrebbero arrivare nelle prossime giornate. In alcune occasioni, la matematica ha permesso ai nerazzurri di festeggiare anche in assenza di partite ufficiali, generando così una situazione particolare in questo finale di campionato.

di Stefano Cori Scudetto Inter, la festa del ventunesimo titolo nerazzurro potrebbe partire “dal divano”. Si corre questo rischio in più circostanze. Il ventunesimo Scudetto è sempre più vicino, ma c’è il rischio che l’Inter festeggi l’aritmetico successo senza essere in campo. Questa ipotesi, forse non proprio esaltante per i tifosi nerazzurri, può accadere in un paio di modi. Se nel prossimo turno il Napoli non batte la Cremonese al Maradona, l’Inter vince a Torino e il Milan non batte la Juventus: a quel punto la festa partirebbe domenica sera (poco prima delle 23:00) al termine del match tra rossoneri e bianconeri. Scudetto “sul divano”: il rischio c’è anche la settimana successiva.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Scudetto Inter, la matematica può arrivare senza essere in campo: questo “rischio” c’è in più casi!

QUANDO LA FESTA SCUDETTOJ.MARTINEZ NUM 1VICARIO È UN RISCHIOBASTONI VUOLE IL BARÇA

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