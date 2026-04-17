Amsef la Corte dei conti si esprime Il sindaco | Ha dato ragione al Comune sulla vendita

La Corte dei conti ha emesso un pronunciamento riguardo alla gestione di Amsef. Il sindaco ha commentato che la decisione ha confermato la posizione del Comune sulla vendita. Durante l’esame, si è evidenziato come la relazione di controllo tra Ferrara Tua e Amsef possa influire sul rispetto del principio di concorrenza. La vicenda riguarda aspetti legati alla gestione e alle modalità di vendita delle partecipazioni pubbliche.

“La relazione di ‘controllo’ tra Ferrara Tua e Amsef potrebbe comportare una compressione del principio di concorrenza.. Il Collegio invita, pertanto, il Comune ad adottare le iniziative necessarie per assicurare il rispetto delle prescrizioni dettate dal Tar Emilia-Romagna sin dal 2014.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Notizie correlate Foggia: Corte dei Conti dà ragione al Comune nella disputa tributi da 3 milioni con ex concessionaria.Foggia, la Corte dei Conti dà ragione al Comune nella disputa da 3 milioni con l'ex concessionaria dei tributi La Corte dei Conti ha emesso una... Gestione del porto turistico, il Tar ha dato ragione al ComunePorto San Giorgio (Fermo), 26 gennaio 2026 – Il Tar riconosce la piena legittimità dell’operato del comune di Porto San Giorgio nell’affidare in...