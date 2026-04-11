La Corte dei Conti chiede chiarimenti sul Riequilibrio e si riaccende lo scontro Basile-Scurria

La Corte dei Conti ha richiesto chiarimenti sul Piano di Riequilibrio approvato dal Comune, riaccendendo il confronto tra i candidati a sindaco. Federico Basile, sostenuto dalla lista Sud Chiama Nord, e Marcello Scurria, rappresentante del centrodestra, continuano a scambiarsi battute e posizioni attraverso dichiarazioni pubbliche. La questione riguarda le modalità di gestione delle finanze comunali e le implicazioni del piano approvato.

Si riaccende lo scontro politico tra Federico Basile e Marcello Scurria. I due candidati a sindaco, rispettivamente di Sud Chiama Nord e centrodestra, questa volta duellano a distanza sulla richiesta di chiarimenti della Corte dei Conti sul Piano di Riequilibrio di Palazzo Zanca. Un'integrazione.🔗 Leggi su Messinatoday.it Terrazza sul mare e I-Hub, continua lo scontro tra Scurria e BasileIn attesa dei rispettivi programmi elettorali va avanti il quotidiano botta e risposta tra il sindaco uscente e il candidato del centrodestra In...