Nicolussi Caviglia la Juve incassa dopo la salvezza aritmetica del Parma | i dettagli

La Juventus ha ricevuto un pagamento in seguito alla salvezza matematica del Parma nel campionato di Serie B. Il centrocampista Nicolussi Caviglia, che gioca nel Parma, è al centro di questa operazione. Sono stati comunicati i dettagli riguardanti il suo futuro e il trasferimento. La situazione riguarda le modalità di pagamento e le tempistiche stabilite tra le parti coinvolte.

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