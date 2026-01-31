Conferenza stampa Cuesta pre Parma Juve | Spalletti sta facendo crescere la squadra Io nuovi giocheranno ecco cosa voglio dirvi su Nicolussi Caviglia

Questa mattina Carlos Cuesta ha parlato in conferenza stampa, alla vigilia della partita tra Parma e Juve. Ha detto che Spalletti sta lavorando bene con la squadra e che ci saranno sorprese in campo, con nuovi giocatori pronti a scendere in campo. Ha anche speso parole positive su Nicolussi Caviglia, senza però svelare troppo sui suoi probabili impieghi. La sfida di domani si presenta interessante, con il Parma che cerca punti importanti contro i bianconeri.

Marianucci Torino: ufficiale l’arrivo del difensore in granata. Il comunicato e tutti i dettagli dell’operazione Romagnoli Lazio, c’è la decisione definitiva sul futuro del difensore: decisivo l’intervento di Sarri! Atletico Madrid, blitz per Marcos Leonardo: trattativa avanzata per il prestito dall’Al Hilal! Calciomercato Roma, virata su Zaragoza: ecco la prima offerta per l’ala del Celta Vigo! Marianucci Torino: ufficiale l’arrivo del difensore in granata. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Conferenza stampa Cuesta pre Parma Juve: «Spalletti sta facendo crescere la squadra. Io nuovi giocheranno, ecco cosa voglio dirvi su Nicolussi Caviglia» Approfondimenti su Cuesta Parma Conferenza stampa Cuesta pre Atalanta Parma: «Critiche? Non ci penso. Sul mercato voglio spendere parole per…» In vista della partita tra Atalanta e Parma, Carlos Cuesta ha presentato le proprie considerazioni in conferenza stampa. Conferenza stampa Cuesta pre Parma Genoa: «Loro con una identità chiara da quando c’è De Rossi, ecco cosa servirà domani» Domani si gioca il 21° turno di Serie A tra Parma e Genoa. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Cuesta Parma Argomenti discussi: Cuesta: Dobbiamo aiutare di più Ondrejka. Sul mercato ci sentiamo coperti; Parma, Cuesta: Vogliamo fare punti, a Bergamo grande opportunità; NELLA TANA DEL PONGONAZZO / UOMINI BATTONO FILOSOFIA; Esordio da titolare per Raspadori? Lookman da valutare: le probabili formazioni di Atalanta-Parma. Conferenza stampa Cuesta pre Atalanta Parma: le sue dichiarazioni alla vigilia del match della 22ª giornata di Serie A 2025/26Conferenza stampa Cuesta pre Atalanta Parma: le sue dichiarazioni alla vigilia del match della 22ª giornata di Serie A 2025/26 In conferenza stampa alla vigilia di Atalanta Parma, Carlos Cuesta ha ril ... calcionews24.com Qui Parma- Cuesta in conferenza: La Juve ha tanta qualità, ma faremo il possibile per portare la gara dove vogliamo. I tre nuovi sono disponibiliL'allenatore del Parma, Carlos Cuesta, ha presentato la sfida di domani contro la Juventus in conferenza stampa. Le sue parole raccolte dagli inviati di TMW: Una partita molto ... tuttojuve.com Conferenza Spalletti pre Parma Juve: “Sono ossessionato, ma non stanco. La società lavora ininterrottamente sul mercato” Il tecnico della Juventus Luciano Spalletti è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Parma-Juve di Serie A. #juventusnews24 # facebook Una sfida infinita: Parma-Juve, la madre di tutte le partite x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.