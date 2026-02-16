Parma batte Verona 2-1 | Bernabé e Nicolussi Caviglia firmano la vittoria crociata nella lotta salvezza

Il Parma ha vinto contro il Verona 2-1 grazie ai gol di Bernabé e Nicolussi Caviglia, grazie a una partita intensa giocata davanti ai propri tifosi allo stadio Ennio Tardini. La vittoria arriva dopo settimane di difficoltà e permette ai crociati di avanzare nella lotta salvezza. I giocatori hanno mostrato determinazione, soprattutto nel secondo tempo, quando hanno ribaltato il risultato.

Parma Raggiunge una Vittoria Chiave: 2-1 al Verona, Bernabé e Nicolussi Caviglia Decisivi. Il Parma ha superato il Verona per 2-1 in una partita combattuta allo stadio Ennio Tardini domenica 15 febbraio 2026. Decisivi i gol di Adrian Bernabé e Daniele Pellegrino, che hanno permesso alla squadra di Fabio Cuesta di conquistare una vittoria importante nella lotta per la salvezza, sfruttando anche l'assist di Nicolussi Caviglia. Un Match Condizionato dalle Condizioni Climatiche. La partita si è disputata in una giornata con cielo parzialmente nuvoloso e una temperatura di 11 gradi Celsius.