Nicolò Filippucci inaugura l’Umbria che spacca

Nicolò Filippucci, cantante di Corciano, ha fatto il suo debutto sul palco dell’evento “Umbria che Spacca”. Dopo aver partecipato al talent show “Amici” e aver vinto le Nuove Proposte al Festival di Sanremo, si prepara a portare la sua musica nel territorio umbro. La sua carriera ha registrato una crescita rapida, con l’obiettivo di coinvolgere il pubblico locale con le sue canzoni.

Nicolò Filippucci atterra sul palco dell’Umbria che Spacca. Prosegue l’ascesa del giovane e lanciatissimo cantante di Corciano che dopo la scuola di “Amici“ e il trionfo nelle Nuove Proposte al Festival di Sanremo, è pronto per l’impresa più emozionante: far cantare la sua gente. Nicolò (nella foto) è atteso mercoledì 24 giugno sul main stage dei Giardini del Frontone a Perugia, nella prima serata del festival, quando si esibiranno anche Prima Stanza a Destra ed Ernia come headliner. Dopo il primo concerto ai Magazzini Generali di Milano, Filippucci si esibirà nella sua Umbria per una tappa del “Posti dove andare Summer tour 2026”, prodotto...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Nicolò Filippucci inaugura l’Umbria che spacca Notizie correlate Leggi anche: Nicolò Filippucci a L'Umbria che Spacca 2026 Leggi anche: Umbria in festa con Nicolò Filippucci: la presidente Proietti celebra il trionfo a Sanremo e Mogol premiato alla carriera Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Nicolò Filippucci inaugura l’Umbria che spacca; Anche Nicolò Filippucci a L’Umbria che Spacca; Amici, oggi nuovo appuntamento: gli ospiti e le anticipazioni; Sopravènto 2026: a Fano il festival che porta la grande musica a contatto con il mare. Nicolò Filippucci inaugura l’Umbria che spaccaNicolò Filippucci atterra sul palco dell’Umbria che Spacca. Prosegue l’ascesa del giovane e lanciatissimo cantante di Corciano che dopo ... lanazione.it Nicolò Filippucci a L'Umbria che Spacca 2026Doveva succedere prima o poi. E dove se non all’Umbria che spacca? Il 24 giugno è tempo di Nicolò Filippucci Dalla scuola di Amici fino al trionfo tra le Nuove Proposte all'ultimo Sanremo, Nicolò Fili ... perugiatoday.it Nicolò Filippucci a Perugia!! Link alla notizia al primo commento - facebook.com facebook Nicolò Filippucci è tornato a trovarci con la sua stupenda "Tutte le ragazze vogliono canzoni d'amore"! La state cantando anche voi #Amici25 x.com