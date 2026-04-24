Nicolò Filippucci a L' Umbria che Spacca 2026

Il 24 giugno si svolge a Umbria che Spacca una performance di Nicolò Filippucci, artista noto per aver partecipato alla scuola di Amici e aver vinto tra le Nuove Proposte al Festival di Sanremo. La sua presenza sul palco è stata annunciata come parte dell’evento, che si terrà in questa regione. Filippucci, che ha raggiunto notorietà attraverso le sue apparizioni televisive e la partecipazione al festival, si esibirà davanti al pubblico presente.

Doveva succedere prima o poi. E dove se non all’Umbria che spacca? Il 24 giugno è tempo di Nicolò FilippucciDalla scuola di Amici fino al trionfo tra le Nuove Proposte all'ultimo Sanremo, Nicolò Filippucci atterra sul palco di Umbria che Spacca. Il talento di Corciano, dopo aver dimostrato a.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Umbria in festa con Nicolò Filippucci: la presidente Proietti celebra il trionfo a Sanremo e Mogol premiato alla carriera Chi è Nicolò Filippucci, la stella umbra che ha vinto le Nuove Proposte a Sanremo 2026Diciannove anni, una chitarra in mano da quando ne aveva sette e un palco come quello dell’Ariston già conquistato. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Nicolò Filippucci canta Tutte Le Ragazze Vogliono Canzoni D’Amore 18 aprile - Amici Clip | Witty TV; Nicolò Filippucci instore alla Discoteca Laziale; Nicolò Filippucci, perché il ritorno ad Amici non è una rivincita dopo l’eliminazione dello scorso anno; Da Sanremo ad Assisi! Nicolò Filippucci ospite a Radio Subasio Music Club. Nicolò Filippucci a L'Umbria che Spacca 2026Doveva succedere prima o poi. E dove se non all’Umbria che spacca? Il 24 giugno è tempo di Nicolò Filippucci Dalla scuola di Amici fino al trionfo tra le Nuove Proposte all'ultimo Sanremo, Nicolò Fili ... perugiatoday.it Nicolò Filippucci in live Sotto il cielo di casa: due date in Umbria per il suo 'Posti dove andare Summer tour 2026'Un posto dove andare. Con il titolo del suo primo album, Nicolò Filippucci aveva definito Corciano lo scorso 14 aprile, data del suo ritorno nella città che lo ha visto crescere e nella quale torner ... corrieredellumbria.it Che pomeriggio incredibile con Nicolò Filippucci! Il Leone di Lonato ha accolto i numerosi fan dell'artista per il firmacopie del suo nuovo album "Un posto dove andare" Grazie a tutti per aver partecipato facebook Nicolò Filippucci è tornato a trovarci con la sua stupenda "Tutte le ragazze vogliono canzoni d'amore"! La state cantando anche voi #Amici25 x.com