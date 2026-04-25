Durante la partita tra Santos e Coritiba, Neymar Jr ha messo in mostra diverse azioni di dribbling e passaggi per i compagni. In alcune occasioni, il giocatore ha mostrato una certa difficoltà nel controllare il pallone, dando l’impressione di “abbracciarlo” prima di riuscire a rilanciarlo. La sua performance ha catturato l’attenzione degli spettatori, alternando momenti di grande abilità a qualche errore.

Durante la sfida tra Santos e Coritiba, Neymar Jr ha dato spettacolo a suon di dribbling e imbucate per i compagni. Il vero colpo di classe, però, è stato uno stop a dir poco meraviglioso: il brasiliano ha dato l'impressione di "abbracciare" il pallone, ma poi l'ha controllato perfettamente con il ginocchio. .🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Neymar, ma che stop è? Sembra "abbracciare" il pallone, ma poi stupisce così

NUOVO INFORTUNIO E RISCHIO MONDIALE PER NEYMAR…MA COSA C’È SOTTO#calcio #neymar #santosfc

Notizie correlate

Il Sassuolo che stupisce. Sembra morto, poi rinasceL’idea è che chi si è ammalato e/o contagiato possa guarire con tutta la calma del caso.

Conte amaro dopo Napoli Fiorentina: «Infortunio Di Lorenzo? Sembra crociato, giocando così tanto si ammazza il calcio! Poi il mercato… Oggi sono troppo inc***ato. Dicono che ci lamentiamo, ma…»Maignan Milan, adesso è ufficiale: c’è la firma sul rinnovo! Il comunicato del club rossonero Mlacic Udinese, irrompono i friulani nella corsa al...

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Paulo Roberto Falcao: Ancelotti è l'uomo giusto per far vincere il Mondiale al Brasile; Mondiali. Aumentano le possibilità di vedere Neymar con il Brasile: il motivo; Xavi Simons diz que Neymar foi sua inspiração no futebol; Neymar hits out after row over his ears: No one can bear this.

Neymar, c’è davvero qualcuno che ha ancora il coraggio di portarlo al Mondiale?La stampa brasiliana ha scaricato Neymar ritenendolo inadeguato per il Mondiale: a maggio le scelte definitive, l'esclusione è a un passo. ilnapolista.it

Neymar, ma che fai? Simulazione disgustosa in Brasile: l’avversario si avvicina e lui…Neymar, croce e delizia del Santos. Nel corso della sfida con il Vasco da Gama, vinta dalla squadra bianconera grazie ad una doppietta dell'ex stella di Barcellona e Psg, il classe '92 si è reso ... corrieredellosport.it

Ronaldinho vs Neymar Risposta secca: Chi è il migliore - facebook.com facebook

Brasile, Lula ad Ancelotti: "Neymar ai Mondiali Convocalo solo se ci tiene" #SkySport x.com