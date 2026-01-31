Conte amaro dopo Napoli Fiorentina | Infortunio Di Lorenzo? Sembra crociato giocando così tanto si ammazza il calcio! Poi il mercato… Oggi sono troppo inc***ato Dicono che ci lamentiamo ma…

Dopo la vittoria contro la Fiorentina, Antonio Conte si sfoga. L’allenatore del Napoli si mostra arrabbiato e deluso per l’infortunio di Di Lorenzo, che potrebbe essere grave, forse crociato. Conte critica anche il calendario troppo fitto, che rischia di rovinare i giocatori e il calcio stesso. Alla fine, si dice molto incazzato e non le manda a dire.

Conte su Di Lorenzo: «Sembra che sia il crociato. Siamo l’unica società che ha 240 milioni in cassa e ci hanno bloccato il mercato»

Conte su Di Lorenzo: «Sembra che sia il crociato»

Dopo la gara vinta contro la Fiorentina, Antonio Conte si è fermato in mixed zone per parlare con i giornalisti.

conte amaro dopo napoliNapoli-Fiorentina, Conte nel post partita: «Di Lorenzo? Sembra si sia rotto il crociato»Si torna a vincere dopo due sconfitte. E il Napoli di Antonio Conte lo fa nel migliore dei modi: al netto della stanchezza che ha prevalso sugli uomini di Conte nel secondo tempo. Oltre al 2-1 ... ilmattino.it

