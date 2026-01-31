Conte amaro dopo Napoli Fiorentina | Infortunio Di Lorenzo? Sembra crociato giocando così tanto si ammazza il calcio! Poi il mercato… Oggi sono troppo inc***ato Dicono che ci lamentiamo ma…

Dopo la vittoria contro la Fiorentina, Antonio Conte si sfoga. L’allenatore del Napoli si mostra arrabbiato e deluso per l’infortunio di Di Lorenzo, che potrebbe essere grave, forse crociato. Conte critica anche il calendario troppo fitto, che rischia di rovinare i giocatori e il calcio stesso. Alla fine, si dice molto incazzato e non le manda a dire.

