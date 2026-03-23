il sassuolo che stupisce sembra morto poi rinasce

L’idea è che chi si è ammalato eo contagiato possa guarire con tutta la calma del caso. Da una parte la sosta per le nazionali dà fiato al Sassuolo – si rigioca il sabato di Pasqua, al Mapei Stadium, contro il Cagliari – dall’altra l’Allianz Stadium consegna a Fabio Grosso una verità che immaginiamo il tecnico neroverde si terrà stretta quanto la prestazione dei suoi. Ovvero che, pur con tutti i limiti delle neopromosse – statura, esperienza e continuità – il Sassuolo trova, quando sembra spacciato, risorse per sorprendere. Successe in avvio di stagione, quando si scosse dai due stop di fila dell’esordio battendo la Lazio. E’ successo ancora tra fine e inizio anno, quando una serie di 7 gare senza vincere (e 3 punti) venne ‘sanata’ dai due acuti consecutivi contro Cremonese e Pisa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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