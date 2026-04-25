New York | il rettore Giusti promuove la cultura italiana nel mondo

Il rettore Carlo Alberto Giusti è stato insignito del premio Amicizia Accademica dalla NIAF durante un evento a New York. L’attestato riconosce il suo impegno nel promuovere la cultura italiana all’estero. La cerimonia si è svolta nella Grande Mela, coinvolgendo rappresentanti e istituzioni legate al mondo accademico e culturale. La consegna del premio si inserisce in una serie di iniziative volte a rafforzare i legami tra Italia e Stati Uniti nel campo della cultura.

? Cosa sapere Il rettore Carlo Alberto Giusti riceve il premio Amicizia Accademica della NIAF a New York.. L'incontro con il console Pastorelli punta a nuove collaborazioni tra Università Link e istituzioni italiane.. A New York, il rettore dell’Università Link, Carlo Alberto Giusti, ha ricevuto il premio per l’Amicizia Accademica durante il gala annuale della Niaf, segnando il culmine di una missione strategica negli Stati Uniti legata alla promozione del sapere accademico e della cultura italiana. Il riconoscimento, intitolato al presidente di Yale University, Angelo Bartlett Giamatti, è stato consegnato nell’ambito delle celebrazioni della National Italian American Foundation.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - New York: il rettore Giusti promuove la cultura italiana nel mondo Notizie correlate Mario Fratti, un gigante del teatro e della cultura italiana a New York e nel mondoEsce in questi giorni il volume “Ricordando Mario Fratti, voci e memorie”, un libro di testimonianze sul grande drammaturgo aquilano: sarà presentato... Leggi anche: Rettore dell'Università Link, Carlo Alberto Giusti, premiato a New York dalla Niaf Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Rettore dell’Università Link, Carlo Alberto Giusti, premiato a New York dalla Niaf; Università e soft power, a New York la Niaf ravviva i fasti dell’American club; Minaccia su un aereo diretto a New York, fatto atterrare a Pittsburgh; Il Gruppo Trasteel, da Lugano al listino Nasdaq di New York. Secondo uno studio di New York le condizioni sociali e ambientali dei quartieri influenzano direttamente l’invecchiamento biologico x.com Ciao a tutti volevo fare due domande, io ho un viaggio prenotato per New York dal 2 al 12 novembre viaggio con Emirates e ho compreso il bagaglio da 23 kg e uno da 7kg ma posso portare su anche uno zainetto per il viaggio oltre ai due bagagli principali L - facebook.com facebook