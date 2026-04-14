È stato pubblicato in questi giorni il volume “Ricordando Mario Fratti, voci e memorie”, dedicato alla vita e all’attività dello scrittore e drammaturgo italiano. L’opera raccoglie testimonianze e ricordi di chi lo ha conosciuto, offrendo uno sguardo sulla sua carriera a New York e nel panorama teatrale internazionale. La pubblicazione si inserisce nel tributo alla figura di Fratti, considerato una delle personalità più influenti nel mondo del teatro italiano e oltre.

Esce in questi giorni il volume “Ricordando Mario Fratti, voci e memorie”, un libro di testimonianze sul grande drammaturgo aquilano: sarà presentato a L’Aquila il 30 aprile 2026, presso la storica Libreria Colacchi di Goffredo Palmerini L’AQUILA – Uscirà nei prossimi giorni il volume “Ricordando Mario Fratti, voci e memorie – Testimonianze ed interviste al grande drammaturgo aquilano” (One Group Edizioni), realizzato a cura di chi qui scrive raccogliendo testimonianze e ricordi su Mario Fratti da personalità del mondo istituzionale, accademico, teatrale e culturale, sia in Italia che all’estero. La presentazione del volume si terrà a L’Aquila il 30 aprile, alle ore 17:30, presso la storica Libreria Colacchi (Corso Vittorio Emanuele II, 5).🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Mario Fratti, un gigante del teatro e della cultura italiana a New York e nel mondo

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