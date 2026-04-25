Nettuno 100 giovani di FI onorano i caduti | memoria e libertà

Oltre cento giovani esponenti di Forza Italia Giovani hanno visitato il cimitero americano di Nettuno il 25 aprile, in occasione della giornata dedicata alla memoria dei caduti. La visita si è svolta nel rispetto della ricorrenza, con l’obiettivo di ricordare i soldati deceduti durante il secondo conflitto mondiale. La commemorazione si è svolta in modo formale, con alcuni interventi e il posizionamento di corone di fiori.

? Cosa sapere Oltre cento esponenti di Forza Italia Giovani visitano il cimitero americano di Nettuno il 25 aprile.. Simone Leoni e Maurizio Gasparri ribadiscono il legame tra memoria storica e valori del partito.. Oltre cento esponenti di Forza Italia Giovani hanno raggiunto il Cimitero americano di Nettuno questo 25 aprile per onorare i soldati caduti durante la guerra contro l’occupazione nazifascista. La delegazione nazionale, coordinata dal segretario Simone Leoni, ha voluto trasformare la giornata della Liberazione in un momento di riflessione profonda presso il più esteso luogo di sepoltura militare degli Stati Uniti in Italia. Memoria e valori berlusconiani nel tributo ai caduti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Nettuno, 100 giovani di FI onorano i caduti: memoria e libertà Notizie correlate 25 aprile, l'omaggio dei giovani di FI ai caduti al Cimitero americano di NettunoUna delegazione nazionale di Forza Italia Giovani, guidata dal segretario nazionale Simone Leoni, ha deciso di rendere omaggio ai soldati americani... 25 Aprile, Gasparri con i giovani di Forza Italia al cimitero americano a Nettuno: "Omaggio ai caduti""Il primo marzo del 2006 Silvio Berlusconi ebbe una standing ovation dal Congresso americano per un vibrante discorso, nel quale ricordò la visita da... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Tabellino partita Atletico Porto Torres vs Bar Dei Giovani Usini; Festa della Liberazione a Nettuno per i Giovani di Forza Italia nel segno di Berlusconi; La Guardia di Finanza celebra la Giornata del Mare con i ragazzi al porto di Nettuno. L'omaggio dei Giovani di FI ai caduti al Cimitero americano di NettunoUna delegazione nazionale di Forza Italia Giovani, guidata dal segretario nazionale Simone Leoni, ha deciso di rendere omaggio ai soldati americani caduti per restituire al nostro Paese la libertà ... ilgiornale.it 25 aprile, l'omaggio dei giovani di FI ai caduti al Cimitero americano di NettunoUna delegazione nazionale di Forza Italia Giovani, guidata dal segretario nazionale Simone Leoni, ha deciso di rendere omaggio ai soldati americani caduti per restituire al nostro Paese la libertà ... ilgiornale.it Oggi con i nostri giovani a #Nettuno per celebrare insieme il 25 aprile presso il Cimitero Americano. x.com la Repubblica. . Migliaia in piazza del Nettuno a Bologna per il giorno della Liberazione cantano Bella ciao con i Modena City Ramblers. La band ha tenuto il concerto, aperto con “Una storia partigiana”, davanti al sacrario dei caduti. Prima, le celebrazioni uffic - facebook.com facebook