Il 25 aprile, un esponente di Forza Italia ha partecipato con i giovani del partito a una cerimonia presso il cimitero americano di Nettuno, rendendo omaggio ai caduti. Durante l'evento, ha ricordato che il 1° marzo 2006, un leader politico ricevette una standing ovation dal Congresso degli Stati Uniti dopo aver pronunciato un discorso che menzionava la visita di gioventù, accompagnato dal padre, a un cimitero di guerra americano.

"Il primo marzo del 2006 Silvio Berlusconi ebbe una standing ovation dal Congresso americano per un vibrante discorso, nel quale ricordò la visita da ragazzo, guidato dal padre, a un cimitero di Guerra americana. Berlusconi citando quell'esperienza volle sottolineare il decisivo sacrificio di tanti soldati statunitensi affinché la libertà prevalesse in Italia e in Europa". Lo afferma in una nota il presidente della Commissione Affari Esteri e Difesa, Maurizio Gasparri. "Sulla libertà e sulla liberazione Berlusconi tornò poi il 25 aprile del 2009, con il celebre 'Discorso di Onna' che auspicava la pacificazione attorno ai valori della libertà e della democrazia, nella condanna di dittature e totalitarismi.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - 25 Aprile, Gasparri con i giovani di Forza Italia al cimitero americano a Nettuno: "Omaggio ai caduti"

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