A aprile 2026, Netflix propone numerose novità tra serie e film, con titoli che spaziano dalla nuova stagione di “La Legge di Lidia Poet” a “Non abbiam bisogno di parole”. Con l’arrivo della Pasqua, il catalogo si amplia con contenuti adatti a tutte le età, offrendo agli abbonati un’ampia scelta di produzioni da guardare durante il mese.

Arriva la Pasqua ed il mese di Aprile 2026 su Netflix è ricco di serie tv e film per tutta la famiglia. Vediamo insieme tutte le novità della piattaforma di streaming che propone alcuni titoli attesissimi dai fan e molte prime visioni. Netflix, film e serie tv: le novità nel catalogo di Aprile 2026. Grande attesa nel mese di aprile su Netflix per la terza e ultima stagione di “La Legge di Lidia Poët”. In totale saranno 6 gli episodi, disponibili dal 15 aprile 2026, che vedono Matilda De Angelis nel ruolo della brillante avvocata. Accanto a lei, ci sono nel cast Eduardo Scarpetta nei panni del giornalista Jacopo Barberis; Pier Luigi Pasino in quelli di Enrico Poët; Sara Lazzaro (la moglie di Enrico) e Gianmarco Saurino (Pierluigi Fourneau). 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Netflix, tutte le uscite e le novità del mese di Aprile 2026: le serie e i film da non perdere da “La Legge di Lidia Poet” a “Non abbiam bisogno di parole”

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