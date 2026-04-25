Alessandro Nesta | Il Milan di Berlusconi era follia pura Alla festa di Natale cantava Laura Pausini

Alessandro Nesta ha condiviso alcuni ricordi legati agli anni in cui giocava nel Milan durante il periodo di Silvio Berlusconi come presidente. Ha raccontato che alle feste di Natale organizzate dal club si trovava spesso a ascoltare Laura Pausini cantare, descrivendo quei momenti come una vera follia. L’ex calciatore ha spiegato che l’evento sembrava quasi uno scherzo, ma era parte delle celebrazioni ufficiali del club.

Alessandro Nesta racconta cosa accadeva nel Milan di Silvio Berlusconi: "Chiamava Laura Pausini a cantare alle feste di Natale, era una follia, pensavi fosse uno scherzo".🔗 Leggi su Fanpage.it

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