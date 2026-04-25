Nessun gol al Bentegodi il Lecce conquista un punto a Verona

Nel match tra Verona e Lecce, nessuna rete è stata segnata. La partita si è conclusa con un risultato di pareggio senza gol, in una sfida tra due squadre che lottano per la salvezza. I padroni di casa e gli ospiti hanno disputato un incontro equilibrato, senza che nessuna delle due formazioni riuscisse a trovare la via del gol. Con questo risultato, il Lecce si è portato a un punto di distanza dalla Cremonese, terzultima in classifica.

I salentini staccano di una lunghezza la Cremonese terzultima VERONA - Pareggio senza gol tra Verona e Lecce, sfida di bassa classifica tra due squadre che giocano sull'equilibrio precario di situazioni diverse, ma entrambe complicate. Per i veneti retrocessione di fatto solo rimandata, per i salentini un punto che muove la classifica e che permette alla squadra di mister Di Francesco di guadagnare un punto sulla Cremonese e di lasciare, a 4 giornate dalla fine del campionato, il terzultimo posto che vale la B. La prima occasione della gara ce l'ha il Verona, con il lancio lungo di Bernede per Belghali che dentro l'area serve a rimorchio Akpa Akpro, rapido nella conclusione che Falcone è reattivo a respingere.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Nessun gol al Bentegodi, il Lecce conquista un punto a Verona Notizie correlate Verona-Lecce, gol annullato dal VAR: il Bentegodi resta in agonia? Cosa sapere Verona-Lecce 0-0 al Bentegodi il 25 aprile dopo il gol annullato a Edmundsson. Lukaku torna al gol e gela il Bentegodi al 96°, Verona-Napoli 1-2Dopo il gol e l'autorete di Hojlund, la decide il belga all'ultimo respiro VERONA - Il Napoli rischia di steccare il testa-coda contro l'Hellas... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Il Milan fatica ma passa al Bentegodi, basta un gol per battere il Verona e tornare al 2° posto: la sintesi della partita; Nessun contatto con la Nazionale, futuro al Milan e vittoria sofferta: parla Allegri; quote Verona Lecce: il pronostico sulla sfida di Serie A; Hellas Verona vs Lecce Pronostico: Anteprima e Analisi della Partita | Serie A 25-04-2026. Nessun gol al Bentegodi, il Lecce conquista un punto a VeronaVERONA (ITALPRESS) - Pareggio senza gol tra Verona e Lecce, sfida di bassa classifica tra due squadre che giocano sull'equilibrio precario di situazioni di ... italpress.com Poche emozioni, nessun gol: Verona-Lecce finisce 0-0I voti del fantacalcio, la sintesi, il tabellino e i marcatori della partita Verona-Lecce valida per la 34ª giornata del campionato di Serie A. fantacalcio.it Nessun gol da #VeronaLecce x.com Francesco Saccomandi. Justin Bieber · EVERYTHING HALLELUJAH. Nessuna macchina del sottovuoto Nessun problema. Nessuna scusa neanche. Hai presente quella macchina da 200€ che non hai mai comprato Non ti serve. Con una cannuccia e un s - facebook.com facebook