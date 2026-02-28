Lukaku torna al gol e gela il Bentegodi al 96° Verona-Napoli 1-2

Nel match tra Verona e Napoli, il risultato si decide all'ultimo secondo quando Romelu Lukaku segna il gol decisivo al 96°, dopo che Hojlund aveva segnato e poi causato un'autorete. La partita si conclude con il Napoli che conquista i tre punti in pieno recupero, dopo una prima parte in cui l'Hellas Verona aveva trovato il pareggio.

Dopo il gol e l'autorete di Hojlund, la decide il belga all'ultimo respiro VERONA - Il Napoli rischia di steccare il testa-coda contro l'Hellas Verona, ma nel recupero la vince con Romelu Lukaku. Al Bentegodi, i partenopei piegano per 2-1 la formazione scaligera, portandosi a casa tre punti preziosi, arrivati dopo una prestazione tutt'altro che brillante. Al gol iniziale di Hojlund, il Verona aveva risposto con un tiro di Akpa Akpro deviato dallo stesso Hojlund nel secondo tempo: nel finale, però, ci pensa un provvidenziale Lukaku a timbrare il sorpasso. Il belga ha ritrovato la gioia di un gol che gli mancava dal 23 maggio scorso. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Lukaku torna al gol e gela il Bentegodi al 96°, Verona-Napoli 1-2 Zona Lukaku al Bentegodi: il Napoli espugna Verona al 96?Gli azzurri espugnano il Bentegodi all'ultimo respiro: Hojlund apre, Akpa Akpro spaventa, Big Rom decide nel recupero. Leggi anche: Verona-Napoli 1-2, Lukaku al 96’ ribalta tutto: tre punti d’oro al Bentegodi Tutti gli aggiornamenti su Verona Napoli. Temi più discussi: Napoli, doppietta in amichevole per Lukaku. E Anguissa torna in campo dopo 4 mesi; Napoli-Giugliano 4-0: gol di Lukaku, Anguissa fa sorridere Conte; Atalanta-Napoli, moviola: revocato un rigore a Hojlund, poi annullato un gol. Quanti dubbi. Tutti gli episodi di Bergamo; Il Napoli batte il Verona all'ultimo respiro! Ritorna al gol Romelu Lukaku al 95': la sintesi della partita. Verona-Napoli 1-2, gol e highlights: Lukaku decide al 96'Il Napoli torna alla vittoria vincendo al Bentegodi: decide un gol di Lukaku in pieno recupero. In avvio sblocca Hojlund che dopo nemmeno 2’ piazza di testa un preciso pallonetto all’angolino. Il dane ... sport.sky.it Il Napoli fatica a Verona ma torna a vincere: Lukaku ritrova il gol e salva Conte all'ultimo respiroBig Rom non segnava dal 23 maggio: 285 giorni dopo torna a ruggire e permette ai suoi di conquistare tre punti d’oro in ottica Champions ... tuttosport.com Verona-Napoli: 1-1, pareggio scaligero. Autogol di Hojlund al 65' - facebook.com facebook Lukaku toglie Conte dai guai al 96': il Napoli batte il Verona all'ultimo secondo #veronanapoli x.com