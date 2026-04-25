Una donna è stata condannata a 24 anni e tre mesi di reclusione per l’omicidio volontario del secondo neonato, mentre è stata assolta dall’accusa riguardo al primo. La vicenda riguarda neonati trovati sepolti in un giardino, e la donna si è successivamente confrontata con i genitori dei bambini, piangendo davanti a loro. La sentenza è stata pronunciata in tribunale dopo il processo.

Ventiquattro anni e tre mesi di carcere per l’ omicidio volontario del secondogenito, assolta per il primo figlio. La Corte d’Assise di Parma presieduta da Alessandro Conti ha condannato Chiara Petrolini alla fine del processo alla 22enne di Traversetolo, che era accusata degli omicidi dei due neonati partoriti il 12 maggio 2023 e il 7 agosto 2024 e poi sepolti nel giardino di casa. La ragazza ha assistito impassibile alla lettura della sentenza. Poi è uscita dall’aula, piena di giornalisti ma anche di amici della famiglia e cittadini, accompagnata dai carabinieri. All’interno dell’aula alcuni amici hanno fatto scudo ai genitori dell’imputata per difenderli dall’avvicinamento dei giornalisti, sollevando anche le giacche per schermarli.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Neonati sepolti in giardino. Mamma condannata a 24 anni. Poi piange con i genitori

Notizie correlate

Leggi anche: Prima il gelo, poi il pianto: Chiara Petrolini condannata a 24 anni per i neonati sepolti in giardino. “Non ha mai chiesto scusa”

Neonati sepolti in giardino, Chiara Petrolini condannata a 24 anni e 3 mesi: la sentenzaLa Corte d’assise di Parma ha inflitto a Chiara Petrolini una pena complessiva di 24 anni e 3 mesi di carcere, oltre al pagamento delle spese...

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Neonati sepolti in giardino a Parma, la storia di Chiara Petrolini; Neonati sepolti, Chiara Petrolini condannata a 24 anni e 3 mesi: assolta per l’omicidio del primo figlio; Neonati sepolti, Chiara Petrolini condannata a 24 anni e tre mesi; Chiara Petrolini è stata condannata a 24 anni per il caso dei neonati sepolti in giardino.

Neonati sepolti in giardino. Mamma condannata a 24 anni. Poi piange con i genitoriParma, Chiara Petrolini riconosciuta colpevole per la morte del secondogenito. Assolta per il primo bambino. Il legale: Non ci arrendiamo, ha una patologia. quotidiano.net

Neonati sepolti in giardino, Chiara Petrolini in aula a Parma: le repliche, poi la sentenzaÈ iniziata al tribunale di Parma l'udienza in cui sono previste le repliche delle parti e la probabile lettura della sentenza di primo grado nei confronti di Chiara Petrolini. ilmattino.it

Neonati sepolti in giardino: la 22enne di Traversetolo condannata a 24 anni e tre mesi di carcere per l’omicidio volontario del secondogenito, assolta per il primo figlio. L’ex fidanzato Samuel Granelli “si è sentito ignorato oltre che tradito” Leggi l'articolo #C - facebook.com facebook

#Tg2000 - Neonati sepolti, Chiara Petrolini condannata a 24 anni #24aprile #Tv2000 #ChiaraPetrolini #Parma #Sentenza #Tribunale #Infanticidio #Italia @tg2000it x.com