Neonati sepolti in giardino Chiara Petrolini condannata a 24 anni e 3 mesi | la sentenza

La Corte d’assise di Parma ha condannato Chiara Petrolini a 24 anni e 3 mesi di carcere, dopo una camera di consiglio durata più di tre ore. La decisione riguarda una serie di accuse legate a neonati sepolti in un giardino. Oltre alla pena detentiva, è stata ordinata anche la corresponsione delle spese processuali. La sentenza è stata comunicata al termine del procedimento giudiziario.

La Corte d’assise di Parma ha inflitto a Chiara Petrolini una pena complessiva di 24 anni e 3 mesi di carcere, oltre al pagamento delle spese processuali, al termine di una camera di consiglio durata più di tre ore. La 22enne di Traversetolo era sotto processo con l’accusa di aver causato la morte dei suoi due figli neonati, i cui corpi erano stati poi nascosti nel giardino della sua abitazione. I giudici l’hanno invece dichiarata non colpevole in relazione alla morte del primo figlio. Petrolini è stata anche condannata al risarcimento dei danni nei confronti dell’ex fidanzato Samuel Gramelli e dei genitori di lui, Cristian Gramelli e Sonia Canrossi.🔗 Leggi su Lapresse.it

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Neonati sepolti in giardino, Chiara Petrolini condannata a 24 anni: la sentenza

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