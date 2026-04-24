Chiara Petrolini è stata condannata a 24 anni di carcere per aver sepolto in giardino i neonati, senza mai chiedere scusa durante il processo. Alla lettura della sentenza, ha mantenuto un atteggiamento impassibile, ma successivamente, prima con il padre e poi con la madre, si è lasciata andare al pianto. La vicenda ha avuto grande attenzione mediatica e giudiziaria.

Alla lettura della sentenza non ha battuto ciglio. Poi, prima con il padre e poi con la madre si sarebbe lasciata andare al pianto. Chiara Petrolini è stata condannata in primo grado, dai giudici della Corte d’Assise di Parma, a 24 anni e 4 mesi di reclusione. La studentessa di 22 anni deve rispondere del duplice omicidio premeditato dei suoi due figli neonati e di soppressione dei loro cadaveri che avrebbe seppellito nel giardino della casa di Vignale di Traversetolo. (ANSA FOTO) – Notizie.com La ragazza vive in quella stessa abitazione con i genitori, in regime di arresti domiciliari dal settembre 2024 con il braccialetto elettronico.🔗 Leggi su Notizie.com

© Notizie.com - Prima il gelo, poi il pianto: Chiara Petrolini condannata a 24 anni per i neonati sepolti in giardino. “Non ha mai chiesto scusa”

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