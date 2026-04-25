Nelsy De Francesco lavora come barista nel centro di Piangipane, presso il Caffè della Piazza. Durante gli anni delle Superiori, si fermava spesso in un bar del quartiere, e da allora ha sviluppato una passione per il lavoro nel settore della ristorazione. Attualmente, è considerata un punto di riferimento per i clienti che frequentano il locale. La sua esperienza si è consolidata nel tempo, rendendola una figura conosciuta nella zona.

Andava alle Superiori, si fermava in un bar del centro ed è sbocciata la passione per questo lavoro. Nelsy De Francesco lavora a Piangipane al Caffè della Piazza ed è un punto di riferimento per quanti lo frequentano. "Ho scelto con convinzione questo lavoro – spiega – e non mi sono mai pentita: lo amo con tutta me stessa e non per portare a casa uno stipendio. Sono una persona molto solare, espansiva e mi piace molto stare a contatto con la gente". L’aspetto umano è quello che preferisce: "Questo lavoro sviluppa tutte le mie qualità del mio carattere: mi piace avere a che fare con la gente, anche come confidente. Poi sono una grande appassionata del caffè e della sua storia: ho appena fatto un corso sull’argomento e spero di continuare a farne ancora molti.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Nelsy, barista a Piangipane: "Amo il contatto con la gente"

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