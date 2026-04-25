Nelsy barista a Piangipane | Amo il contatto con la gente
Nelsy De Francesco lavora come barista nel centro di Piangipane, presso il Caffè della Piazza. Durante gli anni delle Superiori, si fermava spesso in un bar del quartiere, e da allora ha sviluppato una passione per il lavoro nel settore della ristorazione. Attualmente, è considerata un punto di riferimento per i clienti che frequentano il locale. La sua esperienza si è consolidata nel tempo, rendendola una figura conosciuta nella zona.
Andava alle Superiori, si fermava in un bar del centro ed è sbocciata la passione per questo lavoro. Nelsy De Francesco lavora a Piangipane al Caffè della Piazza ed è un punto di riferimento per quanti lo frequentano. "Ho scelto con convinzione questo lavoro – spiega – e non mi sono mai pentita: lo amo con tutta me stessa e non per portare a casa uno stipendio. Sono una persona molto solare, espansiva e mi piace molto stare a contatto con la gente". L’aspetto umano è quello che preferisce: "Questo lavoro sviluppa tutte le mie qualità del mio carattere: mi piace avere a che fare con la gente, anche come confidente. Poi sono una grande appassionata del caffè e della sua storia: ho appena fatto un corso sull’argomento e spero di continuare a farne ancora molti.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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