Insigne in lacrime | Amo troppo Napoli la gente non mi ha capito
Lorenzo Insigne si è commosso mentre parlava di Napoli durante un'intervista a Sportweek, affermando di amare molto la città e di sentirsi frainteso dalla gente locale. Nel trailer dell'intervista, l’attaccante, ora al Pescara, ha ricordato il suo legame con Napoli e ha detto di essere stato disposto a tornare a piedi, arrivando a proporre un ritorno a 1 euro. Il video completo è disponibile sul canale YouTube della Gazzetta dello Sport.
Il trailer dell'intervista di Sportweek a Lorenzo Insigne ( guarda il video completo sul canale YouTube della Gazzetta dello Sport ): l'attaccante del Pescara si è commosso ripensando a Napoli: "Sarei tornato a piedi, mi sono proposto a 1.500 euro. Le gente non mi ha capito del tutto, anche un po' per colpa mia". 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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