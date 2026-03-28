Insigne in lacrime | Amo troppo Napoli la gente non mi ha capito

Lorenzo Insigne si è commosso mentre parlava di Napoli durante un'intervista a Sportweek, affermando di amare molto la città e di sentirsi frainteso dalla gente locale. Nel trailer dell'intervista, l’attaccante, ora al Pescara, ha ricordato il suo legame con Napoli e ha detto di essere stato disposto a tornare a piedi, arrivando a proporre un ritorno a 1 euro. Il video completo è disponibile sul canale YouTube della Gazzetta dello Sport.