Nel Gargano e in Daunia si può parlare di sciamanesimo?

Nel Gargano e in Daunia, alcune persone si sono chieste se si possa parlare di sciamanesimo in queste zone. La domanda è stata sollevata in risposta a un'interrogazione di alcuni lettori, che desiderano approfondire il tema. La discussione riguarda pratiche spirituali e credenze popolari presenti nel territorio, senza però che siano state ufficialmente riconosciute come sciamanesimo. La questione è stata sollevata in vari contesti locali e online.

Abbiamo titolato il post con una domanda perché esattamente questo ci è stato chiesto da alcuni di voi. Vediamo di riuscire a rispondere, su un argomento non facile. Quello che emergerà sarà un insieme di ipotesi che non vogliono essere esaustive e definitive ma soltanto un mezzo per proporre spunti di riflessione e ricerca. Una lettura un po’ lunga, ma ne vale la pena. Ci sono parole che entrano nel discorso come una chiave universale: aprono tutto, spiegano tutto, e proprio per questo rischiano di non aprire niente. “Sciamanesimo” è una di quelle parole. Nel racconto contemporaneo è diventata magnetica: basta pronunciarla e subito si accende l’immaginario di trance, viaggi dell’anima, guarigioni, funghi “sacri”, grotte come portali.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Nel Gargano e in Daunia si può parlare di sciamanesimo? Notizie correlate Leggi anche: Napoli furioso, Manna attacca: «Oggi non si può parlare di calcio» Criscitiello duro: «Napoli? Stagione negativa, non si può parlare di successo»Criscitiello duro: «Napoli? Stagione negativa, non si può parlare di successo»"> Il dibattito sulla stagione del Napoli resta apertissimo. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Gargano: con un esposto alla Corte dei Conti, Italia Nostra riafferma il proprio impegno per la tutela del parco nazionale; Nasce la 'Rete delle Guide Escursionistiche del Gargano': 31 professionisti uniti per il futuro del territorio; Le guide del Gargano fanno rete: 31 professionisti uniti per il futuro del territorio; Trame d’acqua: intrecciare sicurezza e resilienza nel Mediterraneo. VIDEOINTERVISTE: Gargano (ANBI), Khadra (CIHEAM Bari). Terremoto, scosse nel Gargano di magnitudo 3.2 e in Irpina di magnitudo 2.8Un terremoto di magnitudo Ml 3.2 in piena notte a 5 chilometri da Vico del Gargano e a 6 da Peschici, in provincia di Foggia con epicentro a una profondità di 35 chilometri, secondo i dati ... tg24.sky.it GARGANO IDENTITA' La tarantella del Gargano protagonista in Senato: simbolo di identità e memoria collettivaAl centro dell’incontro, la tarantella del Gargano, non solo espressione folkloristica, ma linguaggio profondo capace di unire generazioni ... statoquotidiano.it Mesi estivi nel Gargano in famiglia residence direttamente sul mare da 137€ - facebook.com facebook Austostrada nel Gargano: Italia Nostra si appresta a presentare, con il CR Puglia ed altre associazioni ambientaliste, un esposto alla Corte dei Conti per il possibile danno erariale sugli esorbitanti costi pubblici della realizzazione della strada. x.com