Nel Gargano e in Daunia si può parlare di sciamanesimo?

Da ilsipontino.net 25 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel Gargano e in Daunia, alcune persone si sono chieste se si possa parlare di sciamanesimo in queste zone. La domanda è stata sollevata in risposta a un'interrogazione di alcuni lettori, che desiderano approfondire il tema. La discussione riguarda pratiche spirituali e credenze popolari presenti nel territorio, senza però che siano state ufficialmente riconosciute come sciamanesimo. La questione è stata sollevata in vari contesti locali e online.

Abbiamo titolato il post con una domanda perché esattamente questo ci è stato chiesto da alcuni di voi. Vediamo di riuscire a rispondere, su un argomento non facile. Quello che emergerà sarà un insieme di ipotesi che non vogliono essere esaustive e definitive ma soltanto un mezzo per proporre spunti di riflessione e ricerca. Una lettura un po’ lunga, ma ne vale la pena. Ci sono parole che entrano nel discorso come una chiave universale: aprono tutto, spiegano tutto, e proprio per questo rischiano di non aprire niente. “Sciamanesimo” è una di quelle parole. Nel racconto contemporaneo è diventata magnetica: basta pronunciarla e subito si accende l’immaginario di trance, viaggi dell’anima, guarigioni, funghi “sacri”, grotte come portali.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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