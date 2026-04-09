Criscitiello duro | Napoli? Stagione negativa non si può parlare di successo
L'analisi sulla stagione del Napoli continua a suscitare discussioni accese. Un commentatore ha affermato che la squadra ha avuto una stagione negativa e che non si può parlare di successo. La questione rimane al centro del dibattito tra tifosi e addetti ai lavori, con opinioni contrastanti sulla reale prestazione della squadra durante l'ultimo campionato.
"> Il dibattito sulla stagione del Napoli resta apertissimo. A prendere posizione in maniera netta è stato il giornalista Michele Criscitiello, intervenuto durante la trasmissione Speciale Calciomercato su Sportitalia. «NON SONO D’ACCORDO CON I TIFOSI» Criscitiello ha subito chiarito il suo punto di vista, in contrasto con parte dell’ambiente azzurro: «Non sono di Napoli né vivo la città, ma sento opinioni con cui non sono d’accordo. Da quello che percepisco, molti tifosi azzurri giudicano l’annata positiva, mentre io la vedo diversamente». «STAGIONE NETTAMENTE NEGATIVA» Il giudizio del giornalista è netto: «Ritengo che la stagione del Napoli sia nettamente negativa. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
“10 giorni senza telefono, non si può parlare, non si può leggere, non si può scrivere, non si può fumare e solo verdure”: Achille Costacurta va in un retrat in IndiaPrima la denuncia della truffa subita a Melbourne, in Australia, poi la decisione di chiudersi in un retreat in India.
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