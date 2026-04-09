Criscitiello duro | Napoli? Stagione negativa non si può parlare di successo

L'analisi sulla stagione del Napoli continua a suscitare discussioni accese. Un commentatore ha affermato che la squadra ha avuto una stagione negativa e che non si può parlare di successo. La questione rimane al centro del dibattito tra tifosi e addetti ai lavori, con opinioni contrastanti sulla reale prestazione della squadra durante l'ultimo campionato.