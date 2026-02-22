Napoli furioso Manna attacca | Oggi non si può parlare di calcio

Il match tra Napoli e Atalanta ha scatenato le polemiche: la decisione dell’arbitro Chiffi di non assegnare un rigore ha provocato la rabbia dei tifosi partenopei. La causa è il fallaccio subito da un attaccante napoletano, ignorato dall’arbitro. I sostenitori contestano l’operato degli ufficiali di gara e chiedono chiarimenti. Alla fine, l’attenzione si concentra sulle immagini che mostrano il fallo chiaramente visibile solo a un arbitro.

"> «Solo Chiffi ha visto quel fallo» Il post partita di Bergamo è incandescente. Dopo il 2-1 subito contro l’Atalanta, il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna si presenta in conferenza stampa e affonda il colpo sugli episodi arbitrali. «Oggi non si può parlare di calcio. Il Napoli ha fatto una grande partita, come la settimana scorsa. Eravamo avanti 2-0, solo Chiffi ha visto quel fallo, è sconcertante. È sotto gli occhi di tutti. Solo loro lo hanno visto». Il riferimento è al gol annullato a Gutierrez che avrebbe potuto indirizzare definitivamente la gara. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

Chiellini: “oggi non si può parlare di calcio, è inaccettabile quello che è successo stasera”Giorgio Chiellini ha commentato con fermezza la serata, affermando che quanto accaduto non si può definire calcio e rappresenta un episodio inaccettabile.

