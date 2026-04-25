Nei cimiteri di guerra sfila il ricordo

Oggi nei cimiteri di guerra si svolge un corteo di commemorazioni in occasione dell’81° anniversario della Liberazione. L’Unione dei Comuni Pian del Bruscolo ha predisposto una serie di eventi distribuiti lungo tutto il territorio, coinvolgendo diverse località. L’iniziativa si svolge durante tutta la giornata e prevede momenti dedicati al ricordo e alla riflessione pubblica.

Per festeggiare l’ 81° anniversario della Liberazione, l’unione dei comuni Pian del Bruscolo ha organizzato per l’intera giornata di oggi una serie di appuntamenti diffusi su tutto il territorio. La mattinata inizierà alle 9.30 a Gabicce Mare nel Giardino delle Donne Partigiane (via XXV Aprile): da qui partirà il corteo, accompagnato dal corpo bandistico ‘G. Santi’ di Colbordolo, verso Piazza del Municipio, dove si terrà un momento commemorativo con il ricordo della medaglia conferita dal Presidente della Repubblica a Igino Sersanti e la consegna della Costituzione ai diciottenni. Alle ore 11.30 a Montecchio di Vallefoglia invece il corteo...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Nei cimiteri di guerra sfila il ricordo Notizie correlate Furti nei cimiteri della Bassa, individuato il presunto responsabileÈ stato individuato dagli agenti del Distretto della Bassa Bergamasca Orientale il presunto autore di diversi furti e danneggiamenti avvenuti nei... Leggi anche: Diserbo nei cimiteri di Como: chiusure temporanee in diversi quartieri Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Nei cimiteri di guerra sfila il ricordo; Israele, media: Netanyahu e ministri contestati a cerimonia commemorazione soldati morti; Follonica riscopre il cimitero americano scomparso: 2200 tombe al Martellino; Israele, Netanyahu e i ministri contestati alle cerimonie per i soldati caduti: Vergogna. Nei cimiteri di guerra sfila il ricordoPer festeggiare l’81° anniversario della Liberazione, l’unione dei comuni Pian del Bruscolo ha organizzato per l’intera giornata di oggi ... ilrestodelcarlino.it Primavera di lavori nei cimiteri. A Colle si torna a seppellire in terraCantieri nei cimiteri, con la primavera partenza dei lavori. Ammonta a 200.000 euro circa la spesa per la manutenzione dei cimiteri stanziata dal Comune di Carmignano. Si parte dalla riqualificazione ... lanazione.it MANUTENZIONE DEL VERDE NEI CIMITERI Nel corso delle giornate di martedì, mercoledì e di oggi sono stati eseguiti interventi di riordino e pulizia presso il Cimitero di Mondondone e nella sezione di più recente realizzazione del Cimitero di Codevilla e dei - facebook.com facebook