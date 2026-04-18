Diserbo nei cimiteri di Como | chiusure temporanee in diversi quartieri

Nei prossimi giorni, alcuni cimiteri di Como saranno temporaneamente chiusi per permettere interventi di diserbo chimico sulle pavimentazioni. Le operazioni di manutenzione sono state programmare per garantire la sicurezza durante le attività di trattamento. La chiusura interesserà diverse aree della città, coinvolgendo diversi quartieri, e durerà fino al completamento delle operazioni. L’ente competente ha comunicato le date di sospensione temporanea delle visite.