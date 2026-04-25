Gli Stati Uniti hanno annunciato l'intenzione di produrre 10.000 missili all'anno, puntando su una produzione su larga scala e costi più bassi. L'obiettivo è sviluppare missili tattici più adattabili e facilmente integrabili nelle operazioni militari. La strategia si basa su un aumento della capacità produttiva, con un focus sulla riduzione dei costi unitari e sulla flessibilità d'uso. Nessuna informazione è stata fornita sui dettagli tecnici o sui tempi di realizzazione.

Una produzione su larga scala, costi ridotti e adattabilità operativa: è così, affidandosi a questi tre pilastri, che gli Stati Uniti vogliono riscrivere il futuro dei missili tattici. Al centro del piano Usa c’è Zeus, un nuovo sistema guidato sviluppato dalla startup Aeon. Ecco che cosa sappiamo. La rivoluzione dei missili Usa. Secondo quanto riportato da Defence Blog, il progetto nasce dall’intuizione del fondatore e CEO di Zeus, Naweed Tahmas, che ha individuato un ritardo strutturale nell’arsenale statunitense. Per decenni, infatti, le forze armate hanno fatto affidamento su sistemi poco evoluti o su piattaforme progettate tra gli anni ’80 e ’90.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Ne produrranno 10mila all'anno": così gli Usa preparano la rivoluzione dei missili

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