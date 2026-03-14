Gli Stati Uniti stanno rafforzando la presenza militare nella regione dello Stretto di Hormuz, con l'invio di 5.000 marines e di velivoli F-35B, tra altre risorse. La strategia sembra orientata a garantire la sicurezza della zona, mentre le autorità statunitensi non hanno ancora specificato i dettagli di eventuali azioni future. La situazione rimane sotto stretta osservazione, senza dichiarazioni ufficiali sulla durata possibile di eventuali operazioni.

La guerra in Iran potrebbe durare più di quanto previsto e annunciato da Donald Trump? Nonostante pubblicamente il commander-in-chief e il capo del Pentagono continuino a dichiarare vittoria e a rivendicare di aver distrutto le capacità di combattimento del regime di Teheran, sminuendo pure gli attacchi nello stretto di Hormuz, Washington invia più soldati e più navi da guerra in Medio Oriente in vista di un rafforzamento delle operazioni. Trump, lo Stretto di Hormuz e l'invio dei Marines Il fatto che Hormuz sia per gli Stati Uniti la grana principale si evince anche - e soprattutto - dall'insistenza con la quale Trump lo citi. Il presidente statunitense ha invitato, l'ultima volta in ordine cronologico ieri, gli equipaggi delle petroliere a «mostrare un po' di coraggio» e ad attraversare lo Stretto. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - I 5mila marines, gli F-35B e non solo: così gli Usa si preparano a "liberare" lo Stretto di Hormuz. La strategia

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