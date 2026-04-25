Nautica Pezzotti assume la gestione del cantiere del porto di Lovere

Nautica Pezzotti Srl ha ottenuto la gestione del cantiere nautico nel porto di Lovere dopo aver vinto una gara pubblica indetta dal Comune. La società, attiva sul Lago d’Iseo dal 1968, gestirà il cantiere per un periodo di dieci anni, con la possibilità di prorogare l’accordo per altri cinque. La scelta è stata comunicata ufficialmente dall’amministrazione comunale, senza ulteriori dettagli sui termini dell’accordo.

Dal 1968 sul Lago d’Iseo, Nautica Pezzotti Srl si è aggiudicata, a seguito di procedura pubblica indetta dal Comune di Lovere, l’affidamento in gestione del cantiere nautico del Porto Turistico Cornasola di Lovere per 10 anni, con opzione di proroga per ulteriori 5 anni. L’operatività prende avvio a partire dall’ultima settimana di aprile 2026, segnando per la realtà di Pilzone d’Iseo un nuovo e significativo capitolo nella valorizzazione della nautica lacustre sebina. Una storia di famiglia lunga più di cinquant’anni. Fondata nel 1968 da Antonio Pezzotti, Nautica Pezzotti è oggi guidata dal figlio Roberto, che ne ha saputo preservare l’identità proiettandola verso nuovi traguardi.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Notizie correlate

Maremma: tra pesca e nautica, il modello del Porto sostenibileA Marina di Grosseto, la celebrazione della Giornata del Mare e della Cultura Marinara mette al centro il legame tra l’economia del territorio e la...

Porto di Riposto, sopralluogo del sindaco al cantiere del molo foraneoSopralluogo, nella giornata di ieri, del sindaco di Riposto Davide Vasta presso il cantiere aperto al molo foraneo del porto, dove nei giorni scorsi...

Altri aggiornamenti

Argomenti più discussi: Alla Nautica Pezzotti la gestione del cantiere nel porto turistico di Lovere; Nautica Pezzotti guiderà il cantiere del Porto Cornasola di Lovere.

Alla Nautica Pezzotti la gestione del cantiere nel porto turistico di LovereLa storica azienda di Pilzone d’Iseo sarà operativa a Cornasola, punto di riferimento per la nautica del Lago d’Iseo. L’amministratore Roberto Pezzotti: «Opportunità per offrire nuovi servizi per i di ... giornaledibrescia.it

Nautica Pezzotti guiderà il cantiere del Porto Cornasola di LovereAffidamento decennale per la storica azienda di Pilzone d’Iseo. Servizi ampliati, noleggio e assistenza per rilanciare la nautica sul Sebino. quibrescia.it

La storica azienda di Pilzone d’Iseo sarà operativa a Cornasola, punto di riferimento per la nautica del Lago d’Iseo. L’amministratore Roberto Pezzotti: «Opportunità per offrire nuovi servizi per i diportisti del Sebino» - facebook.com facebook

Alla Nautica Pezzotti la gestione del cantiere nel porto turistico di Lovere x.com