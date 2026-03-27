Porto di Riposto sopralluogo del sindaco al cantiere del molo foraneo

Nella giornata di ieri, il sindaco di Riposto ha effettuato un sopralluogo presso il cantiere del molo foraneo del porto. Nei giorni precedenti sono stati avviati interventi urgenti per riparare la banchina, che era stata gravemente danneggiata a causa del ciclone. Il cantiere è aperto e in corso di lavori per ripristinare l’agibilità dell’area portuale.

Sopralluogo, nella giornata di ieri, del sindaco di Riposto Davide Vasta presso il cantiere aperto al molo foraneo del porto, dove nei giorni scorsi sono stati avviati gli interventi in somma urgenza per il ripristino dell’agibilità della banchina, gravemente danneggiata a seguito del ciclone Harry. I lavori, finanziati dalla Regione Siciliana e diretti dal Genio Civile, consentiranno di recuperare circa 100-150 metri di banchina, restituendo così condizioni di sicurezza per l’ormeggio dei pescherecci, in vista anche dell’imminente stagione estiva. Gli interventi riguardano, in particolare, il ripristino strutturale della banchina, il rifacimento dell’illuminazione e la riattivazione dei sistemi di videosorveglianza, elementi fondamentali per garantire funzionalità e sicurezza all’area portuale. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Porto di Riposto, sopralluogo del sindaco al cantiere del molo foraneo Articoli correlati Porto di Riposto, sopralluogo del Genio Civile per il ripristino di un tratto del molo foraneoNuovo sopralluogo stamani al porto di Riposto in vista del ripristino in somma urgenza di circa cento metri di banchina del molo foraneo, recuperando... Incendio al porto di Catania, in fiamme un cantiere del molo di LevanteI vigili del fuoco e la capitaneria di porto stanno operando in maniera congiunta per circoscrivere un incendio scoppiato questa mattina al molo di... Una raccolta di contenuti su Porto di Riposto sopralluogo del... Argomenti discussi: Pesca, pubblicata la graduatoria per attuare piccoli interventi infrastrutturali a terra; Porto di Salerno avanti con il potenziamento del Molo Ponente. Restauro cannoni borbonici, sopralluogo in Capitaneria di PortoUn sopralluogo ai cannoni di epoca borbonica custoditi nella Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia è stato compiuto stamattina, su autorizzazione del sindaco Luigi Vicinanza e del Comandante ... ansa.it