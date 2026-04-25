Nathaly Caldonazzo ha detto sì | i dettagli della cerimonia

Nathaly Caldonazzo si è sposata con Filippo Maria Bruni dopo due anni di relazione. La cerimonia si è svolta a Bari e è stata tenuta sotto stretta sorveglianza, senza la presenza di molti ospiti. La coppia ha scelto di celebrare il matrimonio in privato, con poche persone invitate. La notizia è stata confermata dalla stessa attrice attraverso alcuni post sui social network.

Nella cornice solenne della basilica di San Nicola, a Bari, si è celebrato il sì tra Nathaly Caldonazzo e Filippo Maria Bruni, compagno da due anni, in una giornata resa ancora più intensa dal riserbo assoluto che ha avvolto l’evento. Un matrimonio lontano dai clamori social, protetto da un’esclusiva concessa a poche testate e telecamere selezionate, quasi a custodire un momento privato dentro una storia pubblica. La showgirl è arrivata all’altare accompagnata dalla madre e dalla figlia Mia, presenza affettiva che ha reso la cerimonia ancora più intima e simbolica, mentre lo sposo, 54 anni, non ha rinunciato a un dettaglio tenero e personale, il loro cane al guinzaglio, testimone silenzioso di un’unione costruita con pazienza.🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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