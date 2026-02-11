Nathaly Caldonazzo si sposa | svelati i dettagli sul matrimonio segreto

Nathaly Caldonazzo si sposa. La showgirl ha confermato il matrimonio con Filippo Maria Bruni e ha svelato alcuni dettagli sul grande giorno. La cerimonia si terrà in segreto, ma già si conosce la data e le prime novità sulla coppia.

Nathaly Caldonazzo ha annunciato il matrimonio con Filippo Maria Bruni: scopri tutti i dettagli sulla coppia e la data scelta per le nozze. Quando il cuore torna a battere forte e l’amore chiama all’altare, Nathaly Caldonazzo è pronta a scrivere il capitolo più romantico della sua vita, e questa volta la data è ufficiale e scolpita nei cuori dei fan! Il grande annuncio: L’attrice e showgirl italiana, diventata celebre tra cinema, televisione e reality come il Grande Fratello Vip, ha finalmente confermato che dirà “sì” al suo compagno Filippo Maria Bruni. Dopo mesi di attesa e qualche anticipazione in tv, le pubblicazioni matrimoniali sono arrivate proprio in queste settimane, rendendo ufficiale un evento che i fan aspettavano con trepidazione. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

