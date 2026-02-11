Chi è Filippo Maria Bruni il futuro marito di Nathaly Caldonazzo

La notizia circola da qualche ora: Filippo Maria Bruni, il futuro marito di Nathaly Caldonazzo, è salito alla ribalta dopo l’intervista a Verissimo. La showgirl si è mostrata felice e emozionata, annunciando le nozze con il suo nuovo compagno. La coppia si prepara a fare il grande passo, mentre i fan seguono con curiosità ogni dettaglio.

L’avevamo vista raggiante a Verissimo dove, intervistata da Silvia Toffanin, aveva annunciato con grande gioia le nozze con il nuovo compagno. Adesso non solo c’è la data, ma sappiamo qualcosa in più sul futuro sposo. Come riporta Chi, Nathaly Caldonazzo si sposa il prossimo 25 maggio e il fortunato è Filippo Maria Bruni. Il coronamento di un amore intenso e sereno, dopo anni di dolori e delusioni. Svelata l’identità del futuro marito. Nel corso dell’ospitata a Verissimo, lo scorso ottobre, Nathaly Caldonazzo si era limitata a rivelare il nome di battesimo del suo promesso sposo. Filippo, senza cognome o altre informazioni sulla sua identità. 🔗 Leggi su Dilei.it

