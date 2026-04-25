Nasce la ' Camera Forense per la Costituzione' l' avv foggiano Fabrizio Cangelli in Giunta nazionale

Da foggiatoday.it 25 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stata istituita la 'Camera Forense per la Costituzione', con l'avvocato foggiano Fabrizio Cangelli che figura tra i fondatori e fa parte della giunta nazionale dell'associazione. Questa nuova realtà nasce come evoluzione del 'Comitato Avvocati per il No' e si basa sul patrimonio umano e sulla sensibilità costituzionale che ha caratterizzato le attività precedenti. La creazione è stata annunciata in ambito legale e ufficializzato attraverso comunicazioni ufficiali.

L'avvocato foggiano Fabrizio Cangelli tra i fondatori e membro della giunta nazionale dell'associazione ‘Camera Forense per la Costituzione’, che costituisce la naturale prosecuzione del ‘Comitato Avvocati per il No’, del patrimonio umano e della sensibilità costituzionale che hanno animato la.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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