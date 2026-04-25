Nasce la ' Camera Forense per la Costituzione' l' avv foggiano Fabrizio Cangelli in Giunta nazionale

È stata istituita la 'Camera Forense per la Costituzione', con l'avvocato foggiano Fabrizio Cangelli che figura tra i fondatori e fa parte della giunta nazionale dell'associazione. Questa nuova realtà nasce come evoluzione del 'Comitato Avvocati per il No' e si basa sul patrimonio umano e sulla sensibilità costituzionale che ha caratterizzato le attività precedenti. La creazione è stata annunciata in ambito legale e ufficializzato attraverso comunicazioni ufficiali.

L'avvocato foggiano Fabrizio Cangelli tra i fondatori e membro della giunta nazionale dell'associazione ‘Camera Forense per la Costituzione’, che costituisce la naturale prosecuzione del ‘Comitato Avvocati per il No’, del patrimonio umano e della sensibilità costituzionale che hanno animato la.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate Avvocati, nasce la Camera Forense per la Costituzione: dialogo con istituzioni e difesa dei diritti al centroUn percorso che riparte da una stagione referendaria recente e si trasforma in struttura stabile dell’avvocatura. Leggi anche: Referendum, Consiglio Nazionale Forense: «La riforma non è contro la magistratura» Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Avvocati, nasce la Camera Forense per la Costituzione: dialogo con istituzioni e difesa dei diritti al centro; Avvocati, è nata la Camera Forense per la Costituzione; Avvocati, nasce la Camera forense per la Costituzione; Giustizia: avvocati, nasce Camera Forense per la Costituzione. Nasce la 'Camera Forense per la Costituzione', l'avv. foggiano Fabrizio Cangelli in Giunta nazionaleL'organismo costituisce la naturale prosecuzione del ‘Comitato Avvocati per il No’, del patrimonio umano e della sensibilità costituzionale che hanno animato la campagna referendaria del 22/23 marzo ... foggiatoday.it Giustizia, nasce la Camera Forense per la Costituzione: Al centro tutela dei diritti e valori costituzionaliNasce a Siena la Camera Forense per la Costituzione, nuova associazione di avvocati che si propone come naturale prosecuzione del Comitato Avvocati per il No, raccogliendone il patrimonio umano e la s ... radiosienatv.it “NO” alla libertà di pensiero! Per il Presidente della Camera Forense per la Costituzione le critiche che hanno accompagnato la notizia della sua costituzione svolte da Avvocati su Facebook, “un luogo dove sappiamo dare il peggio di sé”, sono (addirittura) pe - facebook.com facebook In questi giorni è nata la Camera forense per la Costituzione. Il nostro augurio di buon lavoro! x.com